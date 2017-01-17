Гёсснер и Пройс не выступят не этапе Кубка мира в Антхольце

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в эстафете, двукратная чемпионка мира по биатлонуне вошла в состав сборной Германии на шестой этап Кубка мира в Антхольце (Италия), который пройдёт с 19 по 22 января, сообщает Sport1. Вероятнее всего, она выступит на чемпионате Европы в Польше.Также в Антхольце не выступит, испытывающая проблемы со здоровьем.В заявку сборной Германии вошли