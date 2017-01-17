Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение женского ЧМ-2023 в РФ

Во вторник, 17 января, на заседании Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований была рассмотрена заявка Федерации гандбола России на проведение чемпионата мира среди женских команд 2023 года. В результате межведомственная комиссия согласовала подачу российской заявки на организацию мирового первенства.Согласно заявочной книге, чемпионат мира планируется провести в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Астрахани в декабре 2023 года.Также свои заявки на проведение турнира выдвинули Венгрия и, совместно, Норвегия и Дания. Выборы страны—хозяйки чемпионата мира состоятся 28 января 2017 на совете Международной федерации гандбола.