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Дибиров: сборная России по гандболу набирает по ходу ЧМ, идём в гору

17 января 2017, вторник. 18:19. Другие
Капитан мужской сборной России по гандболу Тимур Дибиров рассказал о настрое своей команды на матч группового этапа чемпионата мира с французами.

«Я чувствую, что мы набираем по ходу турнира, идём в гору и сегодня хотим показать уровень игры лучше, чем в прошлом матче. Не говорю о результате, это может быть победа, может быть поражение, но нам важно сыграть лучше, чем матч с Польшей. Если мы будем двигаться поступательно, шаг за шагом, прибавлять, то это приведёт к положительному результату. Если мы сыграем лучше, чем с Польшей, будем этим довольны и посмотрим, как это отразится на табло. Если мы сыграем с Бразилией лучше, чем с Францией, мы тоже будем довольны.

Результат собирается по крупицам, нельзя распыляться, носить на руках после побед и втаптывать в грязь после поражений. Нужно объективно смотреть на вещи, на сухие цифры и ждать окончания турнира, после чего можно делать выводы. Пока ещё ничего не ясно ни в нашей группе, ни в соседней, поэтому бессмысленно гадать, что будет после первой стадии турнира. Остаётся только ждать, как завершится групповой этап. Какой бы соперник ни попался, всё равно он очень опасен, у любого можно выиграть, любому можно проиграть», — приводит слова Дибирова официальный сайт Федерации гандбола России.
Источник: Федерация гандбола России Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Гандбол
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