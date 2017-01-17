Нойнер: Дальмайер может завоевать 5 медалей на ЧМ в Хохфильцене

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлонуоценила перспективы своей соотечественницы Лауры Дальмайер на чемпионате мира в Хохфильцене, который пройдёт с 9 по 19 февраля.«Лаура способна повторить успех прошлого сезона, когда она завоевала пять медалей на чемпионате мира. Она может пробиться в тройку в спринте, гонке преследования и масс-старте. В индивидуальной гонке при хорошей стрельбе Дальмайер тоже может подняться высоко. Что касается эстафетных гонок, то тут у сборных Германии будут высокие шансы», — приводит слова Нойнер Ran.