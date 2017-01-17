Яценко: Аникеев дисквалифицирован за слова о Путине и выход в вышиванке

Президент федерации шашек Украиныпрокомментировал дисквалификацию украинского экс-чемпиона мира по шашкам. По его словам, данное решение имеет политическую подоплёку.«Это всё незаконно. Все эти обвинения – вымышленные. Ни одного факта его вины не доказано. Его обвиняют в некорректной полемике в СМИ, в претенциозных размышлениях на тему развития шашек, в каких-то высказываниях о Путине. Я просил предоставить факты, назвать СМИ, в которых он это говорит, дать его цитаты. Но нет ничего. А самый абсурд – его обвинили в том, что он вышел на церемонию награждения в вышиванке. Но если какой-то африканский спортсмен выходит на церемонию награждения в национальном костюме, ему зал аплодирует стоя. А вышивка, оказывается, является нарушением норм.Президент Международной федерации – россиянин из Питера. Россия имеет кворум в этой федерации и может протянуть любое решение. Понимаете, это война. Это факт спортивного терроризма, именно так выразился наш министр спорта. Это та же гибридная война России, о которой все говорят. Считайте, что команде просто отрезали голову. Юра – экс-чемпион мира. Это один из самых сильных гроссмейстеров мира, это лидер нашей команды. Россия не могла смириться с тем, что она вкладывает огромные деньги в развитие шашек, а лучшими становятся украинцы, которые выступают на голом энтузиазме. Вот они и ударили из-за спины. Сначала они обезглавили нашу женскую сборную, а теперь мужскую.Кто лучшая шашистка мира последних лет? Украинка Дарья Ткаченко. Вот они её и купили за квартиру в России. Теперь она русская. Юрия хотели убрать с пути таким же способом. Ему тоже предлагали гражданство, квартиру, но он отказался. Юра сказал, что он патриот Украины и никуда не пойдёт. Поэтому они придумали другой способ, как избавиться от конкурента. Три года дисквалификации – это убить всю карьеру», — сказал Яценко в интервью газете «Експрес».