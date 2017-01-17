Бочарников и Ильченко попали в состав сборной Беларуси на ЧЕ по биатлону

Стал известен состав сборной Беларуси на чемпионат Европы по биатлону, который пройдёт в Душники-Здруй (Польша) с 25 по 29 января. На соревнованиях выступят пять белорусских биатлонистов и две биатлонистки, сообщает «Биатлон Online». Отметим, что Сергей Бочарников и Кристина Ильченко ранее выступали за Россию.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Состав сборной Беларуси:
мужчины: Роман Елётнов, Александр Дорожко, Дмитрий Абашев, Максим Воробей, Сергей Бочарников;
женщины: Кристина Ильченко, Кристина Мазурина.