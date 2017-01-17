Бочарников и Ильченко попали в состав сборной Беларуси на ЧЕ по биатлону

Стал известен состав сборной Беларуси на чемпионат Европы по биатлону, который пройдёт в Душники-Здруй (Польша) с 25 по 29 января. На соревнованиях выступят пять белорусских биатлонистов и две биатлонистки, сообщает «Биатлон Online». Отметим, чторанее выступали за Россию.Роман Елётнов, Александр Дорожко, Дмитрий Абашев, Максим Воробей, Сергей Бочарников;Кристина Ильченко, Кристина Мазурина.