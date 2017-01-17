Балахничёв: IAAF подталкивает российских легкоатлетов к переезду за рубеж

Экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетикипрокомментировал подачу некоторыми российскими легкоатлетами индивидуальных заявок на участие в международных соревнованиях.«Это вполне естественный процесс. Он обусловлен теми правилами, которые для России ввела Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Поэтому я одобряю то, что делают спортсмены, и им надо всячески помогать. Вообще, за этот процесс отвечают обычно так называемые представители атлетов. То есть менеджеры. Но теперь этим должна более активно также заниматься и федерация. Иначе у людей пропадёт всякая мотивация тренироваться, оставаться и жить в России. Выступать за Россию вообще. И если у спортсменов-профессионалов в нашей стране не будет возможности участвовать в коммерческих стартах, то поток спортивных эмигрантов может возрасти.В настоящее время спортсмены будут идентифицированы под своими именами как просто спортсмены, выступающие под флагом Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В данном случае речь, как я понимаю, идёт просто про допуск на международные старты, коммерческие этапы серии Гран-при, которые не являются официальными соревнованиями. А что касается чемпионатов Европы и мира — тут другой вопрос. Есть два варианта. Допуск команды под флагом России, как это было на Олимпийских играх. Или допуск отдельных спортсменов российской команды, которые выступают индивидуально. Моё мнение, что надо настаивать на выступлении под флагом Российской Федерации. Потому что выступают чистые спортсмены, проверенные, прошедшие отбор на участие через специальную комиссию, созданную для этого в IAAF. Так в чём же здесь дело? Почему запрещают выступать под своим? Это безобразие, часть этой враждебной политики. Спортсмены теряют основной мотив выступать за свою страну. В этой ситуации спортсмен должен принимать решение, что ему делать – оставаться в России или уезжать. Естественно, они подталкивают наших атлетов к принятию такого непатриотичного и убийственного для нас решения. Они просто могут выкосить целое поколение атлетов», — приводит слова Балахничёва «Комсомольская правда».