Мужская сборная России крупно уступила Франции на чемпионате мира по гандболу

Мужская сборная России в четвёртом туре группового этапа чемпионата мира по гандболу в Нанте уступила команде Франции со счётом 24:35. Подопечные Дмитрия Торгованова и Льва Воронина потерпели второе поражение в четырёх встречах, а французы одержали четвёртую победу кряду.
В заключительном туре сборная России, уже обеспечившая себе место в 1/8 финала, поспорит за третью позицию в группе с бразильцами. Матч пройдёт 19 января.
Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира. Нант, Франция
Группа А. 4-й тур
Россия — Франция — 24:35 (11:16).