Мужская сборная России крупно уступила Франции на чемпионате мира по гандболу

Мужская сборная России в четвёртом туре группового этапа чемпионата мира по гандболу в Нанте уступила команде Франции со счётом 24:35. Подопечныепотерпели второе поражение в четырёх встречах, а французы одержали четвёртую победу кряду.В заключительном туре сборная России, уже обеспечившая себе место в 1/8 финала, поспорит за третью позицию в группе с бразильцами. Матч пройдёт 19 января.