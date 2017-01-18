Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тихонов: президент чешской федерации — хам, которому нужны скандалы и интриги

18 января 2017, среда. 00:54. Другие
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявление президента чешской федерации биатлона Иржи Хамзы, потребовавшего от IBU объяснений, почему право на проведение чемпионата мира 2021 года было отдано Тюмени. Хамза также активно выступает за более жёсткие санкции в связи с допинговым скандалом в России.

«Я в курсе, что IBU проведёт заседание исполкома по допингу. Считаю, что федерация должна принять серьёзное решение. Разбираться должно руководство, члены исполкома, президенты федераций, международный олимпийский комитет, но ни в коем случае не спортсмены. Спортсмены ещё не знают, чем это закончится, какие списки подготовили Макларен и ВАДА, но уже начинают грозить бойкотами и разжигать до окончания расследования. А почему никто не ставит вопрос, какая страна сделала больше всех для развития биатлона. Сколько было заказано чартеров, как принимали, проводили соревнования. Такую спортсменку, как Доротея Вирер, ещё стоит послушать, а кому-то лучше помолчать, чем говорить необдуманные вещи. Обращусь ещё раз ко всем спортсменам: „Не занимайтесь политикой. Занимайтесь своим делом“.

Президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза опять отличился. Письмо в поддержку усиления антидопинговой политики, которое подписали и российские спортсмены, он трактовал как требование спортсменов от IBU наказать россиян. Фамилия Хамза сама по себе говорящая, если её разделить получится: Хам за… скандалы и интриги. Я знаю прекрасно этого хама. В основе его мотивов не политическая составляющая, а экономическая. Её надо понимать. Здесь и получение чемпионата мира, и получение Кубка мира. Каждая страна заинтересована в проведении крупных соревнований, а места в календаре всем не хватает. Но таким, как Хамза, стоит заниматься своим делом, а именно баскетболом. Юра, одумайся!» — написал Тихонов в своём блоге.
Источник: Официальный сайт Александра Тихонова Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Тихонов
Новости. Другие
18 января 2017, среда
00:54 Тихонов: президент чешской федерации — хам, которому нужны скандалы и интриги
00:47 Фролов выиграл зимний турнир по современному пятиборью в Москве
00:09 Мужская сборная России крупно уступила Франции на чемпионате мира по гандболу
17 января 2017, вторник
23:41 Шубенков: это меня не красит, но буду выступать под нейтральным флагом
23:18 Мама Шипулина: многие болельщики видят проблемы по отношению к группе Крючкова
22:51 Балахничёв: IAAF подталкивает российских легкоатлетов к переезду за рубеж
22:22 Тихонов: всё, к чему я призываю, осуществляется, но с опозданием
21:23 Карякин сыграл вничью с Харикришной в 4-м туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее
21:10 Бочарников и Ильченко попали в состав сборной Беларуси на ЧЕ по биатлону
20:11 Яценко: Аникеев дисквалифицирован за слова о Путине и выход в вышиванке
19:46 Нойнер: Дальмайер может завоевать 5 медалей на ЧМ в Хохфильцене
19:45 Вяльбе: российский этап Кубка мира—2017/18 уже утверждён в другой стране
18:41 Свендсен пропустит индивидуальную гонку в Антхольце
18:31 Резцова: тренер Касперович поставил крест на моей дочери, в сборной — катастрофа
18:19 Дибиров: сборная России по гандболу набирает по ходу ЧМ, идём в гору
18:09 Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение женского ЧМ-2023 в РФ
17:43 FIS проверит правомерность участия Вылегжанина в чемпионате Удмуртии
17:33 Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за допинг до 1 млн евро
16:21 Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года примет Хабаровск
16:03 Олимпийские чемпионы горнолыжники Свиндаль и Лигети досрочно завершили сезон
15:29 Гёсснер и Пройс не выступят не этапе Кубка мира в Антхольце
14:47 Латыпов вошёл в состав сборной РФ по биатлону на зимнюю Универсиаду 2017
14:36 Вылегжанин: Вяльбе и Веденин сказали, что я спокойно могу выступить в Удмуртии
14:10 Стал известен окончательный состав сборной РФ на ЧМ по хоккею с мячом
13:53 Юниорская сборная России по индорхоккею завоевала бронзу на ЧЕ в Португалии
13:26 Гросс: считаю несправедливым, что весь мир показывает пальцем на кого-то одного
12:54 Вяльбе: участие Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правила FIS
12:45 Шляхтин: Сидорова, Калина, Коробкина подали заявки в IAAF через ВФЛА
12:42 Отстранённый FIS лыжник Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии
12:28 Бегунья Миллер установила рекорд РФ на дистанции 200 м среди девушек до 18 лет
11:36 Т. Бё: чем больше у меня проблем, тем больше мотивации
10:59 Экхофф пропустит этап Кубка мира в Антхольце
10:52 Пак: в России Пихлера почему-то представляют в образе дьявола. Это не так
10:13 Джима и Меркушина вошли в состав сборной Украины на ЧЕ по биатлону
09:37 Мужская сборная Хорватии победила белорусов на ЧМ по гандболу во Франции
09:34 Эван из Orica-Scott выиграл первый этап велогонки «Тур Даун Андер»
09:22 Торгованов: сборной РФ помогло, что здорово играли Вадик Богданов и защита
09:14 Кочетова стала восьмой на турнире по конкуру в Веллингтоне
09:12 Цуканов: игроки «Дины-дубль» заслуженно обыграли «Спартак»
01:44 Домрачева и Бьорндален проведут высотный сбор перед чемпионатом мира
00:44 Грайс: необходимо покончить с допингом в биатлоне
00:34 Домрачева: пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены чисты
00:33 В сборной Норвегии Матвееву считают одной из фавориток чемпионата мира
00:18 Сборная России одержала вторую победу на ЧМ по гандболу, обыграв Польшу
16 января 2017, понедельник
22:57 Ямайские бобслеисты ищут деньги на оплату тренера, чтобы выступить на ОИ-2018
Все новости RSS
В какой момент вы начали следить за блестящим выступлением Устюгова в "Тур де Ски"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+