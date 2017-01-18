Тихонов: президент чешской федерации — хам, которому нужны скандалы и интриги

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал заявление президента чешской федерации биатлона, потребовавшего от IBU объяснений, почему право на проведение чемпионата мира 2021 года было отдано Тюмени. Хамза также активно выступает за более жёсткие санкции в связи с допинговым скандалом в России.«Я в курсе, что IBU проведёт заседание исполкома по допингу. Считаю, что федерация должна принять серьёзное решение. Разбираться должно руководство, члены исполкома, президенты федераций, международный олимпийский комитет, но ни в коем случае не спортсмены. Спортсмены ещё не знают, чем это закончится, какие списки подготовили Макларен и ВАДА, но уже начинают грозить бойкотами и разжигать до окончания расследования. А почему никто не ставит вопрос, какая страна сделала больше всех для развития биатлона. Сколько было заказано чартеров, как принимали, проводили соревнования. Такую спортсменку, как Доротея Вирер, ещё стоит послушать, а кому-то лучше помолчать, чем говорить необдуманные вещи. Обращусь ещё раз ко всем спортсменам: „Не занимайтесь политикой. Занимайтесь своим делом“.Президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза опять отличился. Письмо в поддержку усиления антидопинговой политики, которое подписали и российские спортсмены, он трактовал как требование спортсменов от IBU наказать россиян. Фамилия Хамза сама по себе говорящая, если её разделить получится: Хам за… скандалы и интриги. Я знаю прекрасно этого хама. В основе его мотивов не политическая составляющая, а экономическая. Её надо понимать. Здесь и получение чемпионата мира, и получение Кубка мира. Каждая страна заинтересована в проведении крупных соревнований, а места в календаре всем не хватает. Но таким, как Хамза, стоит заниматься своим делом, а именно баскетболом. Юра, одумайся!» — написал Тихонов в своём блоге.