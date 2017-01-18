Гандболист Атьман получил травму в матче со сборной Франции на чемпионате мира

Главный тренер мужской сборной России по гандболусообщил, что в матче со сборной Франции на чемпионате мира, который россияне проиграли со счётом 24:35, получили травмы Сергей Горбок и«К сожалению, у нас есть проблемы с травмированными игроками — это Сергей Горбок и Павел Атьман. Пока непонятно, какое повреждение у Павла, будем надеяться, что он сможет сыграть с Бразилией. Мы это поймём завтра», — приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России.