Норвежцы разгромили бразильцев, поляки одолели японцев на ЧМ по гандболу

17 января на чемпионате мира по гандболу во Франции были сыграны семь матчей. В частности, сборная России в группе A проиграла хозяевам соревнований со счётом 24:35. В этой же группе норвежцы разгромили бразильцев — 39:26, а поляки одолели японцев — 26:25. В плей-офф вышли сборные Франции, Норвегии, России и Бразилии.В группе B сборные Словении и Туниса сыграли вничью — 28:28, а исландцы разгромили команду Анголы — 33:19. Места в плей-офф обеспечили сборные Словении, Испании и Македонии.В группе C немцы победили команду Саудовской Аравии — 38:24. Команды Хорватии и Германии обеспечили себе путёвки в следующий раунд.В группе D команда Катара обыграла аргентинцев — 21:17. В плей-офф уже вышли сборные Дании, Швеции и Катара.