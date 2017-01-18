Порт из BMC выиграл второй этап велогонки «Тур Даун Андер»

Австралийский велогонщик Ричи Порт, представляющий команду BMC, стал победителем второго этапа многодневки Мирового тура «Тур Даун Андер» в Австралии. Он преодолел дистанцию 148,5 км за 3 часа 46 минут 6 секунд. На первом этапе лучшим стал его соотечественник Калеб Эван из Orica-Scott.
Второе место 18 января занял испанец Горка Исагирре (Movistar), третье — колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott). Порт возглавил генеральную классификацию.
Третий этап протяжённостью 144 км пройдёт 19 января. Веломногодневка завершится 22 января.