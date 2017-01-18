Шубенков подал заявку в IAAF на участие в турнирах под нейтральным флагом

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами россиянинподал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.«Я ещё летом принял решение выступать под нейтральным флагом. Сейчас для меня это единственный шанс попасть на международные соревнования. Я не получил на данный момент нейтральный статус. Я ещё летом подавал документы в IAAF, но тогда мне отказали. Сейчас я вновь отправил документы в IAAF, теперь ждём результатов», — цитирует Шубенкова «Р-Спорт».