Сидорова победила в прыжках с шестом на мемориале Дьячкова и Озолина

Чемпионка Европы, серебряный призёр зимнего чемпионата мира в прыжках с шестомстала победительницей четвёртого этапа зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики — мемориала Владимира Дьячкова и Николая Озолина в Москве. Она продемонстрировала результат 4,60 м. Второй стала(4,50), третьей —(4,40).В прыжках в длину у мужчин первенствовал(7,66), вторым стал(7,41), третьим —(7,39).В прыжках в высоту в мужчин победил(2,24). Вторым стал(2,17), третье место разделили(2,10).