Сидорова победила в прыжках с шестом на мемориале Дьячкова и Озолина

Чемпионка Европы, серебряный призёр зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей четвёртого этапа зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики — мемориала Владимира Дьячкова и Николая Озолина в Москве. Она продемонстрировала результат 4,60 м. Второй стала Ангелина Краснова (4,50), третьей — Ольга Муллина (4,40).
В прыжках в длину у мужчин первенствовал Максим Колесников (7,66), вторым стал Дмитрий Чижиков (7,41), третьим — Люкман Адамс (7,39).
В прыжках в высоту в мужчин победил Дмитрий Семёнов (2,24). Вторым стал Александр Асанов (2,17), третье место разделили Александр Мрыхин и Андрей Патраков (2,10).