Леди Гаге запретили говорить о Трампе во время выступления на Супербоуле

Национальная футбольная лига (NFL) запретила певице Леди Гаге говорить о новоизбранном президенте США Дональде Трампе во время выступления в перерыве Супербоула, сообщает ET Online со ссылкой на источник, близкий к организации шоу. Во время предвыборной кампании в США певица поддерживала оппонента Трампа Хиллари Клинтон.
В свою очередь представители NFL заявили, что эта информация — «нонсенс от людей, пытающихся разжечь споры там, где их нет».
Финальный матч чемпионата NFL состоится в Хьюстоне в ночь с 4 на 5 февраля.