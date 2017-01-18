Кучина победила в прыжках в высоту на мемориале Дьячкова и Озолина

Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высотустала победительницей четвёртого этапа Зимнего легкоатлетического тура — мемориала Владимира Дьячкова и Николая Озолина в Москве. Она продемонстрировала лучший результат сезона в мире — 2,00 м.Второе место заняла(1,84), по дополнительным показателям обошедшая(1,84), ставшую третьей.Кучина первой из российских легкоатлеток отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций индивидуальную заявку для участия в международных соревнованиях.