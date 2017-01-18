Виролайнен, Слепцова, Волков вошли в состав сборной России на ЧЕ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в городе Душники-Здруй (Польша), сообщает официальный сайт СБР.
Состав сборной России
Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.
Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Волков.
«Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU. Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу», — рассказал главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович.