Кучина: раз два метра взяты, значит, мы всё делаем правильно

Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высотуподелилась впечатлениями после победы на четвёртом этапе зимнего легкоатлетического тура — мемориале Владимира Дьячкова и Николая Озолина в Москве. Она продемонстрировала лучший результат сезона в мире — 2,00 м.«Конечно, я очень довольна. Но, если честно, не ожидала такого результата. Но раз два метра взяты, значит, мы всё делаем правильно. Почему не стала прыгать дальше? Пока достаточно и этого. Ещё не время для прыжков выше. Если продолжим упорно работать, то и более высокие результаты придут. К тому же в конце сегодняшнего старта я уже начала чувствовать усталость. Какие дальнейшие планы? Тренируемся в Москве и ждём решения IAAF по нашей индивидуальной заявке», — цитирует Кучину официальный сайт ВФЛА.