Мудров победил в прыжках с шестом на мемориале Дьячкова и Озолина

Прыгун с шестомстал победителем четвёртого этапа Зимнего легкоатлетического тура — мемориала Владимира Дьячкова и Николая Озолина в Москве с результатом 5,70 м. Второе место занял(5,50). Третьим стал(5,50).В тройном прыжке лучшим сталс результатом 15,76 м. Второй результат продемонстрировал(15,22), третий —(15,01).В прыжках в длину у женщин победу одержала(6,51 м). Второй стала(6,13), третьей –(5,95).