Мудров победил в прыжках с шестом на мемориале Дьячкова и Озолина

Прыгун с шестомИлья Мудров стал победителем четвёртого этапа Зимнего легкоатлетического тура — мемориала Владимира Дьячкова и Николая Озолина в Москве с результатом 5,70 м. Второе место занял Дмитрий Желябин (5,50). Третьим стал Георгий Горохов (5,50).
В тройном прыжке лучшим стал Сергей Лаптев с результатом 15,76 м. Второй результат продемонстрировал Василий Гуркин (15,22), третий — Владимир Козлов (15,01).
В прыжках в длину у женщин победу одержала Марина Бучельникова (6,51 м). Второй стала Виктория Самитова (6,13), третьей – Екатерина Соловьёва (5,95).