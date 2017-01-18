Медведева вошла в топ-30 самых успешных европейцев моложе 30 лет

Действующая чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева включена в рейтинг 30 самых успешных молодых людей Европы не старше 30 лет по версии Forbes. Помимо 17-летней фигуристки в этот список вошли ещё три спортсмена: олимпийская чемпионка Игр-2016 по боксу француженка Эстель Моссели, победительница Олимпиады в Рио-де-Жанейро в семиборье бельгийка Нафиссату Тиам, а также латвийский баскетболист Кристапс Порзингис.
Кроме того, Медведева вошла в рейтинг 30 самых успешных людей Европы моложе 30 лет из индустрии развлечений. Среди спортсменов там также представлены чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор, футболисты Гарет Бейл из Уэльса и уругваец Луис Суарес, словенский хоккеист Анже Копитар и немецкая теннисистка Анжелика Кербер.