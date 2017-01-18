Адвокат: сначала FIS примет решения по делам Легкова и Белова

, адвокат российских лыжников, временно отстранённых по подозрению в нарушении антидопинговых правил, рассказал, что Международная федерация лыжных видов спорта сначала примет решения в отношении его клиентов.«Антидопинговая панель сообщила нам, что сначала они примут решение по двум делам — Легкова и Белова», — приводит слова Вишеманна ТАСС.23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА федерация отстранила шестерых российских лыжников: Александра Легкова, Евгения Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова. Отстранённые лыжники, кроме Легкова и Белова, решили не нанимать адвокатов, а отправили в FIS объяснительные.