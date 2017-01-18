Вяльбе: ФЛГР объяснила FIS участие Вылегжанина в соревнованиях в Удмуртии

Президент Федерации лыжных гонок Россиирассказала, что её организация объяснила Международной федерации лыжного спорта участие временно отстранённого лыжникав чемпионате Удмуртии.«ФЛГР направила в FIS объяснения по участию Максима Вылегжанина в соревнованиях в Удмуртии. Замечания от международной федерации по этому вопросу учтены», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА федерация отстранила шестерых российских лыжников: Александра Легкова, Евгения Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.