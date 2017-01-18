Юркевич: Скардино сейчас вяжет для дочки Даши Домрачевой

Белорусская биатлонисткарассказала о впечатлениях от этапа Кубка мира в Антхольце, а также ответила, какие хобби у спортсменов сборной Беларуси.«Здесь хочется остаться жить, но трасса в Антхольце едва ли не самая сложная. Зато условия шикарные: уютные апартаменты, отличный вид из окна, неторопливый ритм жизни престижного горного курорта. Всё познаётся в сравнении. Я ведь приехала сюда с этапов Кубка IBU, а это уже совсем другой антураж. Жили в буквальном смысле слова на кухне. С кровати можно было до плиты дотянуться. А Хохфильцен, Рупольдинг и Антхольц — самые комфортные этапы из всего Кубка мира.Главная рукодельница у нас всё-таки Скардино. Она и себе много чего связала, сейчас для дочки Даши Домрачевой вяжет. Шапочку, кофточку — такие милые получились!» — приводит слова Юркевич «Беларусь сегодня».