ФФККР сняла кандидатуру Рахвальской с выборов в комиссию спортсменов ISU

Федерация фигурного катания на коньках России сняла кандидатуру чемпионки мира в синхронном фигурном катании в составе команды «Парадиз»с выборов в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев, сообщает официальный сайт ISU.Такое решение было принято, потому что каждая страна может выдвигать в число кандидатов только одного человека, а ФФККР также номинировала олимпийского чемпиона Фёдора Климова. Таким образом, от синхронного катания в комиссию спортсменов войдёт шведка Натали Линдквист, оставшаяся единственным кандидатом.Выборы в комиссию ISU будут тайными и пройдут на следующих чемпионатах мира во всех дисциплинах конькобежного спорта.