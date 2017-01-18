Горнолыжница Вонн хочет выступить на Олимпиаде-2018 среди мужчин

Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту американказаявила, что хочет добиться права выступать в мужских соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.«На тренировках я часто занимаюсь с мужчинами, и это помогает мне выступать лучше. Я понимаю, что вряд ли обыграю их, но хочу попробовать. Думаю, своими победами я заслужила уважение в горнолыжном спорте и право выступить среди мужчин на Олимпиаде. Надеюсь, этот вопрос будет решён положительно до Игр в Пхёнчхане», — приводит слова Вонн Denver Post.