Евтушенко и Бадыкова выиграли гонки преследования на ЧР по велоспорту на треке

Александр Евтушенко победил в гонке преследования на 4000 метров на чемпионате России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге. В аналогичной дисциплине среди женщин первенствовала москвичка Гульназ Бадыкова.
Велоспорт на треке. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Мужчины. Гонка преследования. 4000 м
1. Александр Евтушенко (Адыгея/Санкт-Петербург) — 4.19,524.
2. Сергей Шилов (Санкт-Петербург/Удмуртия) — 4.26,820.
3. Владислав Куликов (Москва) — 4.26,918.
Женщины. Гонка преследования. 3000 м
1. Гульназ Бадыкова (Москва) — 3.41,203.
2. Александра Гончарова (Санкт-Петербург) — 3.47,903.
3. Анастасия Яковенко (Санкт-Петербург) — 3.42,449.