Нортуг вернётся на Кубке Норвегии в Шушене 21 января

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец, не выступавший с начала декабря, вернётся к соревновательной практике 21-22 января на Кубке Норвегии в Шушене и гонках в Тронхейме.«Петер выступит на чемпионате мира в Лахти в спринте и на дистанции 50 км. Мы узнаем больше о его состоянии, когда он выступит в ближайшие выходные в Шушене и Тронхейме», — приводит слова тренера сборной НорвегииNRK.Нортуг сможет выступить на чемпионате мира в Лахти в спринте и на дистанции 50 км, потому что является действующим чемпионом планеты в этих дисциплинах.