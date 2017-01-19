Маслаков: не верю, что Шубенкову разрешат выступать под нейтральным флагом

Бывший тренер сборной России по лёгкой атлетикепрокомментировал решениевыступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.«Я бы оценил это решение положительно, потому что считаю, что спортсмен для того и тренируется, для того и создан, грубо говоря, чтобы соревноваться. И в любой сложившейся ситуации, по организационным причинам или каким-то другим, он должен чувствовать себя спортсменом. Ничего плохого здесь нет. Почему Шубенков должен страдать от того, что где-то кто-то неправильно поступает? Он же настоящий спортсмен с большой буквы, чемпион мира. Почему он должен страдать?Конечно, у каждого спортсмена есть чувство патриотизма. Когда спортсмен готовится к стартам, он всегда помнит, что представляет страну, поэтому готовится серьёзно. Чтобы и болельщики любили, и страна знала, что у нас такие спортсмены, которые защищают родину. Но, если честно, не верю, что Шубенкову дадут разрешение выступать под нейтральным флагом», — приводит слова Маслакова «Газета.ру».