Зеликсон сменит Аркаева на посту тренера Мордовии по спортивной гимнастике

Новым главным тренером Мордовии по спортивной гимнастике станет заслуженный тренер России, перед которым поставлена задача завоевания со спортсменами медалей на международных соревнованиях, сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на министерство спорта и физической культуры республики.Ранее эту должность занимал, контракт с которым не был продлён. Опытнейший специалист ушёл со своего поста со скандалом. Появлялась информация о том, что заслуженный тренер СССР и России мог приставать к несовершеннолетним гимнасткам, но сам он назвал эти обвинения «бредом сивой кобылы».