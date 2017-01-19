Старых: при нынешней готовности больших успехов на Кубке мира у меня не будет

Российская биатлонистка, вернувшаяся после трёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, рассказала, почему решила вернуться.«Когда я только начала выступать на этапах Кубка мира, всё сразу стало складываться довольно удачно. В спринте стала пятой в Эстерсунде, третьей – в Хохфильцене, в Анси заняла второе место в гонке преследования, видела перед собой только одну цель – Олимпийские игры. И в один день это всё оборвалось. Это было так больно, казалось настолько несправедливым… Наверное, поэтому так и не сумела выкинуть из головы мысли об Олимпиаде. Сидеть три года без какой бы то ни было соревновательной практики было, конечно же, очень тяжело, но, пока ждала ребёнка, успела хорошо отдохнуть, набраться сил. Поэтому даже выбирать не пришлось – возвращаться или нет.Мне кажется, пока ещё не вышла на прежний уровень. Понимаю, что если вернусь на этапы Кубка мира, больших успехов при моём нынешнем уровне готовности там, скорее всего, не будет. В то же время для меня сейчас всё значительно легче, чем было на протяжении последних трёх лет, что я тренировалась одна и не имела никакой возможности хоть с кем-то себя сравнить. Сейчас для меня близкая цель – чемпионат Европы, от которого напрямую зависит, попаду я на чемпионат мира или нет. Так что задача – выступить на европейском первенстве максимально хорошо. Какими бы ни оказались тренерские решения, нужно просто принять их как данность», — приводит слова Старых «Спорт-экспресс».