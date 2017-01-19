Эван из Orica-Scott выиграл третий этап велогонки «Тур Даун Андер»

Австралийский велогонщик Калеб Эван, представляющий команду Orica-Scott, стал победителем третьего этапа многодневки Мирового тура «Тур Даун Андер» в Австралии. Он преодолел дистанцию 144 км за 3 часа 24 минуты 45 секунд. Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – итальянец Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida).
Эван также выиграл первый этап этой велогонки.
В генеральной классификации лидирует австралиец Ричи Порт из команды BMC.
Четвёртый этап протяжённостью 149,5 км пройдёт 20 января. Веломногодневка завершится 22 января.