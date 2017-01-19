ВАДА в марте рассмотрит данные IBU по выбору Тюмени местом проведения ЧМ-2021

Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства в марте рассмотрит информацию Международного союз биатлонистов по выбору Тюмени местом проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года.
«Пару недель назад IBU обратилась в ВАДА с просьбой продлить дедлайн для дачи объяснений по поводу присуждения Тюмени права провести ЧМ-2021 в свете предстоящего внеочередного заседания исполкома организации.
Всемирное антидопинговое агентство ответило, что формально продлить этот срок не может, отметив тем не менее, что следующее заседание независимого комитета, надзирающего за соблюдением кодекса ВАДА, пройдёт в марте и всю документацию и информацию, представленную IBU до него, передадут в этот комитет для оценки и обсуждения», – сообщили агентству «Р-Спорт» в ВАДА.