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Торгованов: Атьман пропустит остаток чемпионата мира по гандболу

19 января 2017, четверг. 11:42. Другие
Разыгрывающий сборной России по гандболу Павел Атьман больше не сможет помочь команде на чемпионате мира во Франции из-за травмы, полученной в матче группового этапа с французами, сообщает официальный сайт ФГР. 19 января россияне сыграют с бразильцами.

«Врачи диагностировали у Павла Атьмана надрыв сухожилия. Сроки восстановления — до шести недель. С большим сожалением вынужден сообщить, что Паша не сыграет в матче с Бразилией и пропустит остаток чемпионата мира. Мы произвели в составе одну замену, включив Александра Деревеня», — сказал главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов.
Источник: Федерация гандбола России Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Гандбол Дмитрий Торгованов
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19 января 2017, четверг
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