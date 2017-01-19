Торгованов: Атьман пропустит остаток чемпионата мира по гандболу

Разыгрывающий сборной России по гандболубольше не сможет помочь команде на чемпионате мира во Франции из-за травмы, полученной в матче группового этапа с французами, сообщает официальный сайт ФГР. 19 января россияне сыграют с бразильцами.«Врачи диагностировали у Павла Атьмана надрыв сухожилия. Сроки восстановления — до шести недель. С большим сожалением вынужден сообщить, что Паша не сыграет в матче с Бразилией и пропустит остаток чемпионата мира. Мы произвели в составе одну замену, включив Александра Деревеня», — сказал главный тренер сборной России