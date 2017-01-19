Мутко: если легкоатлетов РФ допустят под нейтральным флагом, будем только рады

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, сказал, что будет рад, если российские легкоатлеты смогут принимать участие в соревнованиях даже под нейтральным флагом. До восстановления членства ВФЛА в IAAF российские спортсмены на международных турнирах не могут представлять свою страну.«Если наших спортсменов допустят под нейтральным флагом, мы будем только рады. Мы и так знаем, что они наши. Мы будем их поддерживать», — цитирует Мутко ТАСС.