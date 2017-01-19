Россиян нет в списке новых судей Спортивного арбитражного суда, назначенных ICAS

Международный арбитражный совет по спорту, являющийся высшим руководящим органом Спортивного арбитражного суда (CAS), назначил 24 новых судей CAS и двух посредников, сообщается в пресс-релизе организации.В число судей вошли представители 16 стран, россиян среди них нет. Это граждане США, Ганы, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии, Ирана, Канады, Китая, Швейцарии, Германии, Австралии, Белоруссии, Франции, Испании, Исландии и Греции.В частности, судьёй CAS стала бронзовый призёр Олимпийских игр 1998 года австралийская горнолыжница