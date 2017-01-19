FIS разрешила временно отстранённым лыжникам РФ тренироваться со сборной

Президент Федерации лыжных гонок Россиисообщила, что Международная федерация лыжного спорта разрешила временно отстранённым российским лыжникам тренироваться со сборной России. FIS 23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила шесть российских лыжников —«FIS сообщила нам, что временно отстранённые спортсмены могут тренироваться со сборной.Из FIS пришла бумага, в которой указано, что слушание по делам Вылегжанина и Петухова пройдёт 24 января. Как и в случае с Легковым и Беловым, это будет формат видеоконференции. По заслушанным ранее пока информации нет», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».