Скелетонист Козлов стал третьим на этапе Кубка Европы в Альтенберге

Российский скелетонист Алексей Козлов занял третье место на этапе Кубка Европы в Альтенберге (Германия) с результатом 1.55,09 секунды. Победу одержал немец Доминик Ради (1.53,02). Второй результат продемонстрировал ещё один представитель Германии Феликс Кайзингер (1.53,47). Россиянин Константин Хорошко стал четвёртым — 1.55,26.
В женских соревнованиях первенствовала немка Тамара Сир — 1.57,77. Лучшей из представительниц России стала Рената Хузина, продемонстрировавшая четвёртый результат – 1.58,85.