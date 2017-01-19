Мутко: царапина на какой-то склянке не доказывает, что она вскрывалась

Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политикевыразил мнение, что повреждение пробирок не может служить доказательством употребления спортсменами допинга.«Государственные органы, правительство, президент страны дали свою оценку этим скандалам и докладу. Никаких государственных допинговых программ в России нет, не было и не будет. Доклад это не подтвердил. В основном он базируется на показаниях одного человека, который вдруг стал добропорядочным свидетелем, а на самом деле таким не является. Это лжесвидетель и манипулятор. Он за деньги составлял эту систему.Когда в первом докладе были представлены факты, мы уволили его и распустили всё РУСАДА. Приняли все меры. Идёт расследование Следственного комитета. Если будет доказана вовлечённость каких-то должностных лиц, они тоже понесут наказание. Что касается других свидетельств, связанных с какими-то концентрациями различных солей, царапинами, – эксперты дадут своё заключение. Царапина на какой-то склянке – не доказательство того, что она вскрывалась», — приводит слова Мутко «Спорт-экспресс».