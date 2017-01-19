ВАДА разрешило IBU дать объяснения по ЧМ-2021 в Тюмени после 21 января

Всемирное антидопинговое агентство предоставило Международному союзу биатлонистов дополнительное время на то, чтобы объяснить, почему право проведения чемпионата мира 2021 года было отдано Тюмени, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета не доверять России проведение международных соревнований по зимним видам спорта.Изначально ВАДА установило крайний срок для получения объяснений 14 января, но IBU попросил отсрочку в связи с проведением совещания исполнительного комитета IBU 21 января в Антхольце, сообщает Inside the Games со ссылкой на представителя ВАДА.