Мужская сборная России победила Бразилию на ЧМ по гандболу

Мужская сборная России по гандболу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира во Франции переиграла команду Бразилии со счётом 28:24. Благодаря этому подопечныезаняли третье место в группе.Соперник россиян по 1/8 финала определится в вечерней части игрового дня. За выход в четвертьфинал сборная России поспорит либо с испанцами, либо со словенцами.Россия — Бразилия — 28:24 (14:15).