Дальмайер выиграла индивидуальную гонку в Антхольце, Подчуфарова — восьмая

Немка Лаура Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Второй стала француженка Анаис Шевалье, а замкнула тройку призёров итальянка Алексия Рунгальдьер. Среди россиянок лучший результат показала Ольга Подчуфарова, ставшая восьмой.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 44.48,7 (2).
2. Анаис Шевалье (Франция) — +3,8 (1).
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +46,0 (1).
4. Мари Дорен-Абер (Франция) — +55,0 (2).
5. Марен Хаммершмидт (Германия) — +1.16,2 (2).
6. Ванесса Хинц (Германия) — +1.19,1 (3).
7. Моника Хойниш (Польша) — +1.37,8 (3).
8. Ольга Подчуфарова (Россия) — +1.39,8 (2).
9. Франциска Хильдебранд (Германия) — +1.45,1 (3).
10. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) — +1.48,4 (2)…
12. Татьяна Акимова (Россия) — +2.14,5 (4)…
24. Екатерина Глазырина (Россия) — +4.04,0 (4).