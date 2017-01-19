Дальмайер: три «индивидуалки» за сезон достаточно, больше не надо

Немкаподелилась впечатлениями от победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.«Сегодня была очень тяжёлая гонка для меня. Здесь сказывается высота, медленный снег, а также два промаха на „стойке“. Но на последней стрельбе я собралась и завершила гонку на первом месте.Индивидуальная гонка очень сложная. Это самая длинная дистанция, поэтому достаточно три „индивидуалки“ за сезон. Больше не надо. Каждая гонка даёт что-то новое. Нужно всегда бежать быстро и стрелять метко», — передаёт слова Дальмайер корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.