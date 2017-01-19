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Шевалье: рада, что сборная Франции показывает силу в каждой гонке

19 января 2017, четверг. 18:37. Другие
Показавшая второй результат в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце француженка Анаис Шевалье прокомментировала достигнутый успех.

«Сегодня было тяжёлое скольжение на лыжах, и я рада, что сумела стать призёром гонки. Меня вели тренеры каждый круг и сообщали мне позицию по ходу гонки. Мне говорили перед последним кругом, что я выигрывала 20 секунд у Лауры, но сохранить преимущество мне было очень тяжело. Я рада, что наша команда показывает свою силу в каждой гонке», — передаёт слова Шевалье корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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