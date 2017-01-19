Рунгальдьер: сейчас все мои друзья и близкие сходят с ума

Итальянка, ставшая третьей в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, поделилась эмоциями от первого в карьере попадания на пьедестал в гонке Кубка мира.«Я пока не могу поверить, что завоевала первый в карьере подиум. Утром я не знала, в какой форме нахожусь, и мечтала попробовать отобраться в масс-старт. Перед последней стрельбой я поняла, что иду с хорошим временем, и отдала все силы на финише.В последние месяцы я неплохо потренировалась и вышла на новый уровень. Сегодня было тяжело соревноваться из-за ветра, но за время тренировок здесь я успела к нему привыкнуть. Сейчас все мои близкие и друзья сходят с ума», — передаёт слова Рунгальдьер корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.