Домрачева: гонка показала, что могу сражаться и мы на верном пути

Белорусская биатлонисткаподелилась впечатлениями от индивидуальной гонки в Антхольце. Спортсменка, совсем недавно возобновившая выступления после рождения ребёнка, заняла 27-е место с шестью промахами.«Немного переживала: всё-таки 15 километров. Но гонка показала, что сражаться могу и мы на верном пути. Конечно, в индивидуальной гонке стрелять нужно лучше, но я стараюсь из каждого старта выносить для себя только позитивные моменты. В этот раз достаточно хорошо справилась с лыжным ходом и стрельбой лёжа. Ну а «стойку» мы ещё подтянем», – сказала Домрачева в интервью «Прессболу».