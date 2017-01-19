Лебедева: почему Шубенкова обвиняют в отсутствии патриотизма? Это неуместно!

Олимпийская чемпионка игр 2004 года в прыжках в длинупризналась, что не понимает нападок на чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерамив связи с его решением подать заявку на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.«Я не понимаю всех этих нападок на Шубенкова. Почему его обвиняют в отсутствии патриотизма? Это неуместно! Я совершенно нормально отношусь к его поступку. У любого спортсмена должна быть соревновательная практика, чтобы он всегда находился в тонусе. Сергей будет выступать в «Бриллиантовой лиге», сам будет себе оплачивать участие. И главное – продолжит соревноваться. На коммерческих турнирах гимн, кстати, никогда не играет», — приводит слова Лебедевой «Спорт-экспресс».