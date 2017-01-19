Драчёв: выступление россиянок в индивидуальной гонке даёт хоть какую-то надежду

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчёв прокомментировал результаты женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце, в которой лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, показавшая восьмой результат.
«Что значит, Подчуфарова должна была быть в призах? Как такое можно заявлять? Биатлон, как и история, не терпит сослагательного наклонения. Всё решается здесь и сейчас.
Неплохо выступили для того своего уровня, на котором они сейчас находятся. Для этого уровня результат неплохой. Конечно, всем нам хочется побед, но сегодняшнее выступление даёт нам хоть какую-то надежду на чемпионат мира и чемпионат Европы, кто туда поедет», – приводит слова Драчёва «Советский спорт».