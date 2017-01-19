Екимов: 16 гонщиков из доклада Макларена отбыли или отбывают дисквалификацию

Президент Федерации велосипедного спорта Россииответил на обвинения в адрес российских велосипедистов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, а также сообщил, что Международный союз велосипедистов не уведомлял ФВСР о намерении отменить международные соревнования на территории РФ.«Мы запросили всю информацию у UCI с фамилиями и их позицию по этому вопросу. Тогда в Рио позиция у UCI была такая, что в списке Макларена не было оснований для недопуска наших спортсменов на Игры. Их не допустила впоследствии комиссия МОК. Мы работаем над этим, причём в двух направлениях. Первое направление — это иск о защите чести и достоинства. Мы посмотрели доклад Макларена в том, что касается наших случаев. Там их 26, большинство из них — 16 — это люди, которые отбыли или отбывают дисквалификацию. Остальные случаи закрываются по ходу самой прилагаемой переписки: появляется подозрение на положительную допинг-пробу, но оно не подтверждается. При этом фактов по положительным допинг-пробам нет. И вот на этом фоне недопуск до Олимпиады, четыре года работы коту под хвост.Гонка „Пять колец Москвы“ стоит в календаре UCI, мы намерены её провести в этом году. От UCI мы не получали никаких уведомлений о том, что они изымают эту гонку из календаря. И по трековым соревнованиям таких уведомлений не было», — приводит слова Екимова «Р-Спорт».