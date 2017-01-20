Шлезингр: не понимаю, почему норвежцы не подписали письмо против допинга

Чешский биатлониствыразил разочарование в связи с тем, что норвежская сборная отказалась подписывать письмо с требованием к IBU ужесточить меры по борьбе с допингом.«Я разочарован позицией норвежцев. Насколько мне известно, Фуркад просил их подписать письмо, но они этого не сделали. Это их решение, и мы относимся к нему с уважением, но оно меня удивило. За три дня до отправки письма я говорил с Бьорндаленом, и он согласился с моими доводами. Казалось, никаких проблем не возникнет.Не понимаю, почему в итоге почти никто из норвежцев не выступил за ужесточение наказания за допинг. Письмо направлено не против России. Проблема допинга зачастую ассоциируется с этой страной, но мы поставили свои подписи в надежде защитить спорт. Так что, повторюсь, я не понимаю, почему норвежцы обошли это письмо стороной», — сказал Шлезингр в интервью TV2.