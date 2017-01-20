Фуркад: моё доминирование даже меня самого немного пугает

Французпрокомментировал своё тотальное преимущество над соперниками в текущем сезоне.«Я не знаю, что будет дальше, моё доминирование даже меня самого немного пугает. Для меня сейчас второе место — неудачный результат. Это странно. Конечно, я понимал, что буду фаворитом, но чтобы настолько! Такая ситуация не совсем нормальна для нашего вида спорта», — приводит слова Фуркада Le Dauphine.Мартен выиграл 10 из 13 личных гонок в сезоне-2016/17 и опережает ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира на 284 балла.